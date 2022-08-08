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9 минут назад

Пентагон заявил о выделении военной помощи Украине на один миллиард долларов

Lenta.ruиещё 6

США выделит военную помощь Украине на сумму в один миллиард долларов. Об этом сообщает представитель Пентагона, передает Reuters.

Пентагон заявил о новом пакете военной помощи Украине на $1 млрд
Фото: ReutersReuters

Этот пакет помощи включит в себя одну тысячу противотанковых комплексов Javelin, сотни противотанковых гранатометов AT4 и 50 бронированных медицинских машин.

Кроме того, Украине будут поставлены снаряды для РСЗО HIMARS, а также 75 тысяч боеприпасов для 155-миллиметровой артиллерии.

США предоставят Украине новый миллиардный пакет военной помощи

Ранее член палаты представителей Конгресса США Лорен Бойберт раскритиковала предоставление Украине военной помощи. Она заявила, что большая часть военной помощи, направляемой Западом Киеву, не доходит до адресата. Так сенатор отреагировала на американский документальный фильм о поставках на Украину, которые не попадают куда надо.

В мире,Конгресс США,Пентагон,
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