Пентагон заявил о новом пакете военной помощи Украине на $1 млрд

США выделит военную помощь Украине на сумму в один миллиард долларов. Об этом сообщает представитель Пентагона, передает Reuters.

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Этот пакет помощи включит в себя одну тысячу противотанковых комплексов Javelin, сотни противотанковых гранатометов AT4 и 50 бронированных медицинских машин.

Кроме того, Украине будут поставлены снаряды для РСЗО HIMARS, а также 75 тысяч боеприпасов для 155-миллиметровой артиллерии.