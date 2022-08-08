Шредера не стали исключать из правящей партии из-за дружбы с Путиным

В комиссии отметили, что Шредер не нарушал устав партии и соответственно не может быть исключен из нее. В СДпГ считают, что «дружба с президентом России не нарушает устав» организации и является его «личным делом». Там также указали на то, что контакты бывшего канцлера не наносят вред партии, поскольку те же претензии можно было бы предъявить и к текущему правительству, которому в этом случае «пришлось бы нести ответственность за импорт газа из РФ».