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20 минут назад

Шредера не стали исключать из правящей партии из-за дружбы с Путиным

Елена Прошина

Арбитражная комиссия Социал-демократической партии Германии отклонила ходатайство об исключении бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера из СДпГ. Его обвиняли в контактах с «Газпромом» и президентом России Владимиром Путиным, передает Süddeutsche Zeitung.

Шредера не стали исключать из правящей партии из-за дружбы с Путиным
Фото: ТАССТАСС

В комиссии отметили, что Шредер не нарушал устав партии и соответственно не может быть исключен из нее. В СДпГ считают, что «дружба с президентом России не нарушает устав» организации и является его «личным делом». Там также указали на то, что контакты бывшего канцлера не наносят вред партии, поскольку те же претензии можно было бы предъявить и к текущему правительству, которому в этом случае «пришлось бы нести ответственность за импорт газа из РФ».

Известно, что в отношении Шредера также не станут применять финансовых взысканий. При этом решение могут обжаловать в течение двух недель и тогда окончательный вердикт вынесет вышестоящая инстанция.

Напомним, что разбирательства против Шредера инициировали 17 региональных объединений фракции. Они критиковали его за тесные связи с российской нефтегазовой отраслью и Путиным. Некоторые однопартийцы экс-канцлера считали, что он «недостаточно дистанцировался от РФ».

В мире,Политика,Герхард Шредер,Владимир Путин,Газпром,
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