На Украине заподозрили в госизмене экс-министра обороны

Бывшему министру обороны Украины Михаилу Ежелю объявили подозрение в госизмене из-за подписания соглашений о Черноморском флоте в Крыму. Об этом сообщается на сайте украинского Госбюро расследований.
Речь идет о соглашениях, которые были подписаны в апреле 2010 года в Харькове Дмитрием Медведевым и Виктором Януковичем, занимавшими тогда посты президентов.
Соглашения продлевали срок нахождения Черноморского флота РФ в Крыму на 25 лет.
В Госбюро заявили, что Ежель возглавлял ВМС Украины и «понимал все риски продления пребывания российского флота на территории Украины», но несмотря на это согласовал весь пакет необходимых документов.
Следователи подчеркнули, что соглашения позволили России нарастить количество военной техники и личного состава в Крыму, а также модернизировать и заменять корабли и самолеты.
Экс-министр подозревается в совершении госизмены по предварительному сговору группой лиц. Ранее о подозрении по этому делу на Украине объявили Януковичу, бывшему премьер-министру Николаю Азарову, а также бывшим министрам юстиции и иностранных дел.