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32 минуты назад

Экс-министра обороны Украины заподозрили в госизмене

Мария Иванова

Бывшему министру обороны Украины Михаилу Ежелю объявили подозрение в госизмене из-за подписания соглашений о Черноморском флоте в Крыму. Об этом сообщается на сайте украинского Госбюро расследований.

На Украине заподозрили в госизмене экс-министра обороны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет о соглашениях, которые были подписаны в апреле 2010 года в Харькове Дмитрием Медведевым и Виктором Януковичем, занимавшими тогда посты президентов.

Соглашения продлевали срок нахождения Черноморского флота РФ в Крыму на 25 лет.

В Госбюро заявили, что Ежель возглавлял ВМС Украины и «понимал все риски продления пребывания российского флота на территории Украины», но несмотря на это согласовал весь пакет необходимых документов.

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Следователи подчеркнули, что соглашения позволили России нарастить количество военной техники и личного состава в Крыму, а также модернизировать и заменять корабли и самолеты.

Экс-министр подозревается в совершении госизмены по предварительному сговору группой лиц. Ранее о подозрении по этому делу на Украине объявили Януковичу, бывшему премьер-министру Николаю Азарову, а также бывшим министрам юстиции и иностранных дел.

В мире,Происшествия,Михаил Ежель,Николай Азаров,Виктор Янукович,Дмитрий Медведев,
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