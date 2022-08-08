На Украине заподозрили в госизмене экс-министра обороны

Бывшему министру обороны Украины Михаилу Ежелю объявили подозрение в госизмене из-за подписания соглашений о Черноморском флоте в Крыму. Об этом сообщается на сайте украинского Госбюро расследований.

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Речь идет о соглашениях, которые были подписаны в апреле 2010 года в Харькове Дмитрием Медведевым и Виктором Януковичем, занимавшими тогда посты президентов.

Соглашения продлевали срок нахождения Черноморского флота РФ в Крыму на 25 лет.

В Госбюро заявили, что Ежель возглавлял ВМС Украины и «понимал все риски продления пребывания российского флота на территории Украины», но несмотря на это согласовал весь пакет необходимых документов.

Следователи подчеркнули, что соглашения позволили России нарастить количество военной техники и личного состава в Крыму, а также модернизировать и заменять корабли и самолеты.