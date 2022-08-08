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17 минут назад

Стало известно о планах ЦРУ сменить фокус деятельности на противодействие Китаю

Деловая газета "Взгляд"

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США сместит основной фокус своей деятельности с борьбы с экстремизмом на противодействие Китаю, сообщает Associated Press.

«На недавней встрече за закрытыми дверями с руководителями контртеррористического центра ЦРУ второй по важности сотрудник ведомства ясно дал понять, что борьба с «Аль-Каидой» (террористическая организация, запрещена в России) и другими экстремистскими группировками останется приоритетом, но деньги и ресурсы управления будут все больше направляться на Китай», – цитирует сообщение АР РИА «Новости».

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По информации агентства, замглавы ЦРУ Дэвид Коэн заявил, что США продолжат борьбу с террористами, но основной приоритет будет заключаться в лучшем понимании Китая и противодействии.

«В спецслужбах произошла тихая смена стратегии, сотни сотрудников переводят на должности, ориентированные на Китай, в том числе тех, кто ранее работал (в сфере борьбы) с терроризмом», – пишет агентство.

Associated Press передает, что Конгресс «подталкивал» ЦРУ и другие разведывательные ведомства сместить свой фокус на Китай, в том числе для того, чтобы получить больше данных о разработке КНР передовых технологий. В то же время выделение средств на Китай вынуждает сократить их предоставление на другие цели, включая борьбу с терроризмом.

По данным агентства, сотрудники ЦРУ изучают китайский язык и переходят на должности, которые больше сосредоточены на КНР. При этом, как заявляет бывший сотрудник управления Дуглас Уайз, переориентирование ведомства на КНР и Россию может занять несколько лет.

Напомним, Китай отменяет рабочие встречи с представителями Минобороны США в рамках механизма обеспечения безопасности на море в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань

В мире,Видео,Дэвид Коэн,Аль-Каида,
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