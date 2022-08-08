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1 час назад

В Китае обнаружили новый вирус

Никита Бородкин

В Китае обнаружен новый вирус — генипавирус «Ланъя», который может быть животного происхождения. Как сообщает РИА Новости, в провинциях Китая Шаньдун и Хэнань подтверждено не менее 35 случаев заражения.

В Китае обнаружили новый вирус
Фото: ReutersReuters

К основным симптомам относятся повышение температуры, усталость, кашель, потеря веса, боль в мышцах, тошнота и рвота. По мнению китайских и сингапурских ученых, он схож с опаснейшим вирусом «Нипах», летальность которого составляет от 40 до 75% — лекарств против него не существует. При этом у пациентов с новой инфекцией пока не отмечается тяжелого течения.

Также неизвестно, передается ли новый вирус между людьми. В животном мире вирусы этой группы чаще всего выявляют у землероек.

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