В Китае обнаружили новый вирус

В Китае обнаружен новый вирус — генипавирус «Ланъя», который может быть животного происхождения. Как сообщает РИА Новости, в провинциях Китая Шаньдун и Хэнань подтверждено не менее 35 случаев заражения.

К основным симптомам относятся повышение температуры, усталость, кашель, потеря веса, боль в мышцах, тошнота и рвота. По мнению китайских и сингапурских ученых, он схож с опаснейшим вирусом «Нипах», летальность которого составляет от 40 до 75% — лекарств против него не существует. При этом у пациентов с новой инфекцией пока не отмечается тяжелого течения.