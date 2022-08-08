Премьер Грузии назвал причину конфликта с Россией

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после российско-грузинского конфликта 2008 года передал госорганизациям России стратегические объекты республики, заявил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили, передает РИА «Новости». По его словам, несмотря на противостояние с Москвой, тогдашний глава государства также пошел на снятие визового режима с РФ и отказался вводить какие-либо антироссийские санкции.

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«Спустя несколько месяцев после августовской войны 2008 года Саакашвили начал передачу стратегических объектов российским государственным организациям... Помним сказанную тогда фразу, что русские деньги не пахнут. Во-вторых, правительство Саакашвили в одностороннем порядке отменило визовый режим для граждан России. В-третьих, после войны правительство Саакашвили не предприняло никаких действий, даже по организации санкций против России», — добавил Гарибашвили.

Однако, как отметил премьер Грузии, в настоящее время оппозиционная партия Саакашвили «Единое национальное движение» пытается изображать «большой патриотизм». Гарибашвили также указал, что тогдашний президент и его команда в целом несут ответственность за российско-грузинский конфликт.

«Предательство Саакашвили и его команды, их провокационные и безрассудные шаги обусловили то, что они не смогли избежать этой трагической войны», — подчеркнул грузинский премьер.