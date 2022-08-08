На Украине заподозрили в госизмене экс-министра обороны

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заподозрило в госизмене экс-министра обороны Михаила Ежеля. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

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«[Бывший министр], согласовав подписание "Харьковских соглашений", способствовал Российской Федерации в оккупации Автономной Республики Крым», — сказано в сообщении ГБР.

Также сообщается, что он согласовал проекты этих документов, не посетив заседание Кабинета министров, где они обсуждались.

Кроме того, ведомство указало на отсутствие обязательной правовой экспертизы по соответствию проекта соглашения Конституции и законам Украины. Поэтому Ежель создал условия для пребывания Черноморского флота России в акватории, подчеркнули в ГБР.

Ранее на Украине объявили в международный розыск бывших глав министерства иностранных дел Константина Грищенко и министерства юстиции Александра Лавриновича. Их заподозрили в государственной измене из-за подписания Харьковских соглашений с Россией в 2010 году.