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50 минут назад

На Украине заподозрили в госизмене экс-министра обороны

Lenta.ruиещё 5

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заподозрило в госизмене экс-министра обороны Михаила Ежеля. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

На Украине заподозрили в госизмене экс-министра обороны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«[Бывший министр], согласовав подписание "Харьковских соглашений", способствовал Российской Федерации в оккупации Автономной Республики Крым», — сказано в сообщении ГБР.

Также сообщается, что он согласовал проекты этих документов, не посетив заседание Кабинета министров, где они обсуждались.

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Кроме того, ведомство указало на отсутствие обязательной правовой экспертизы по соответствию проекта соглашения Конституции и законам Украины. Поэтому Ежель создал условия для пребывания Черноморского флота России в акватории, подчеркнули в ГБР.

Ранее на Украине объявили в международный розыск бывших глав министерства иностранных дел Константина Грищенко и министерства юстиции Александра Лавриновича. Их заподозрили в государственной измене из-за подписания Харьковских соглашений с Россией в 2010 году.

«Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года» (Харьковские соглашения — прим. «Ленты.ру») были подписаны в 2010 году. Согласно договору, размещение российского флота в Крыму было продлено на 25 лет в обмен на снижение цены на российский газ на 30 процентов.

В мире,Происшествия,Александр Лавринович,Константин Грищенко,Михаил Ежель,
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