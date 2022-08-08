Появились подробности о состоянии главы Херсонской области Сальдо

Ранее госпитализированный глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо находится на лечении в НИИ им. Н. В. Склифосовского в Москве, заявил замглавы ВГА региона Кирилл Стремоусов.
"Сейчас он [Сальдо] находится в НИИ Склифосовского в Москве, под присмотром профессионалов, докторов", - сказал он в понедельник в эфире телеканала "Россия-24".
Сальдо 4 августа сообщил о своей госпитализации после обследования, его обязанности исполняет председатель регионального правительства Сергей Елисеев, назначенный на этот пост 4 июля (до этого занимал должность первого зампреда - руководителя аппарата правительства Калининградской области).
Как рассказал сам Сальдо, на немедленной госпитализации настояли врачи.