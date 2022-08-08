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28 минут назад

Главу ВГА Херсонской области Сальдо госпитализировали в НИИ им. Склифосовского

ТАСС

Ранее госпитализированный глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо находится на лечении в НИИ им. Н. В. Склифосовского в Москве, заявил замглавы ВГА региона Кирилл Стремоусов.

Появились подробности о состоянии главы Херсонской области Сальдо
Фото: ТАССТАСС

"Сейчас он [Сальдо] находится в НИИ Склифосовского в Москве, под присмотром профессионалов, докторов", - сказал он в понедельник в эфире телеканала "Россия-24".

Сальдо 4 августа сообщил о своей госпитализации после обследования, его обязанности исполняет председатель регионального правительства Сергей Елисеев, назначенный на этот пост 4 июля (до этого занимал должность первого зампреда - руководителя аппарата правительства Калининградской области).

Как рассказал сам Сальдо, на немедленной госпитализации настояли врачи.

В мире,Кирилл Стремоусов,Сергей Елисеев,
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