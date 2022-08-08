Джонсон решил продать особняк после отставки

Ушедший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его жена Кэрри выставили на продажу свой лондонский таунхаус. Об этом рассказал таблоид Mirror.
По данным газеты, дом в лондонском районе Камберуэлл был куплен парой в 2019 году за 1,2 миллиона фунтов стерлингов, а продать его они хотят за 1,6 миллиона.
Речь идет о викторианском трехэтажном таунхаусе с садом и четырьмя спальнями. Жилая площадь дома - 195 квадратных метров.
Таунхаус расположен неподалеку от парка Майатс Филдс, который агенты описывают как «скрытую лондонскую жемчужину, популярную среди семей, ищущих спокойной жизни».
Пока Джонсоны живут на Даунинг-стрит вместе с двумя детьми, но в сентябре им придется уступить жилье новому премьеру.
Куда они отправятся, пока неизвестно, но у пары также есть особняк с четырьмя спальнями стоимостью 1,2 миллиона фунтов стерлингов в Теме, Оксфордшир.
Джонсон объявил о решении уйти в отставку 7 июля. Этому предшествовал «патигейт» - скандал из-за участия премьера в вечеринках во время карантина.