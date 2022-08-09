ВСУ нанесли удар по Токмаку в Запорожье

«Погибших и пострадавших, слава Богу, нет. Удар был нанесен ночью. Сейчас как раз анализируется, проверяется и оценивается ущерб, какой есть. Идет момент мести за вчерашнее мероприятие, потому что делегации из Токмака, Волчанской и Черниговки были одними из самых активных. То есть мало того, у них поломался автобус, они добрались чуть позже, потребовали, чтобы их внесли в голосование, было проведено общение, и я минут 30 после уже общего собрания с ними пообщался, потому что у людей накопилось много вопросов по проведению референдума, по налаживанию мирной жизни и как быстрее стать Россией», – передает ТАСС его слова.