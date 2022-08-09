ВСУ нанесли удар по Токмаку в Запорожье

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Токмаку, в городе уничтожены объекты гражданской инфраструктуры, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Сегодня ночью [украинские силовики] подвергли массированному обстрелу мирный Токмак. К счастью, жертв среди населения нет. Повреждены и уничтожены объекты гражданской инфраструктуры. Количество поврежденных объектов и характер разрушений уточняются. Проводится оценка нанесенного ущерба», – написал он в своем Telegram-канале.
По мнению Рогова, удар ВСУ по Токмаку нанесен в качестве мести за резолюцию о проведении референдума по вхождению Запорожской области в состав России.
«Погибших и пострадавших, слава Богу, нет. Удар был нанесен ночью. Сейчас как раз анализируется, проверяется и оценивается ущерб, какой есть. Идет момент мести за вчерашнее мероприятие, потому что делегации из Токмака, Волчанской и Черниговки были одними из самых активных. То есть мало того, у них поломался автобус, они добрались чуть позже, потребовали, чтобы их внесли в голосование, было проведено общение, и я минут 30 после уже общего собрания с ними пообщался, потому что у людей накопилось много вопросов по проведению референдума, по налаживанию мирной жизни и как быстрее стать Россией», – передает ТАСС его слова.
Напомним, глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении с Россией в рамках форума общественного движения Запорожской области «Мы вместе с Россией», который проходит в Мелитополе.
Власти Запорожской области не исключили проведения референдума в сентябре.