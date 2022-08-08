Обзор иноСМИ: подготовка США к войне и собственный «Томагавк» России

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В тени украинского кризиса начал вновь разгораться тлевший годами конфликт в Европе, пишет DIE WELT. Неделю назад сербы начали протестовать и блокировать дороги на севере Косово из-за новых правил въезда.
Евросоюз, как опасаются некоторые эксперты, не способен повлиять на ситуацию. В действительности в эскалации частично виноват ЕС, считает балканский политолог Бодо Вебер. Диалог Косово-Сербия, который ЕС инициировал соглашением в апреле 2013 года для урегулирования конфликта и официального признания Косово Сербией, находится в кризисе уже около шести лет, подчеркнул он. Приоритет отдавался другим проблемам, таким как потоки беженцев в 2015 году, Крыму и украинскому кризису.
Третий флот ВМС США получает новые обязанности и расширяет свою роль в Индо-Тихоокеанском регионе на фоне растущей угрозы, исходящей от России и Китая, пишет The National Interest. Рост напряженности в отношениях США с этими странами изменил стратегическую динамику в регионе, подчеркивает издание.
Майкл Э. Бойл, командующий Третьим флотом, отметил, что пять-шесть лет назад флот в основном проводил аттестации и учения. Теперь он превращается в настоящий оперативный штаб, подчеркнул Бойл. Все операции, которые происходят в регионе (к примеру, если бы РФ отправила туда подлодки или корабли), флот сможет отслеживать «с точки зрения разведки и с точки зрения размещения сил». NI подчеркивает, что США и их союзники «активно готовятся к войне», поэтому перед третьим флотом поставили задачу стать передовым центром морских операций.
Американский эксперт по нацбезопасности Уэсли Калп рассказал в своей статье для 19FortyFive, что у России есть собственный вариант ракеты «Томагавк» - речь идет о крылатых ракетах «Калибр» со скоростью в три Маха. По мнению Калпа, это семейство ракет жизненно важно для российских вооруженных сил.
Хотя оценки разнятся, «Калибр», вероятно, способен нести боеголовку массой до 450 килограммов к целям на расстоянии от 1500 до 2500 километров, отметил Калп. Он подчеркнул, что Россия успешно использовала эти ракеты на Украине. Сейчас РФ разрабатывает новую версию «Калибра», «Калибр-М», которая отличается увеличенной дальностью полета и способностью нести более тяжелые боеголовки.
Авторы портала Multipolarista считают, что Запад планирует разграбить Украину после завершения конфликта с помощью «неолиберальной шоковой терапии» - приватизации, сокращения государственного регулирования и снижения защиты рабочих.
Представители западных правительств и корпораций встретились в июле этого года в Швейцарии, чтобы спланировать серию жестких неолиберальных мер, которые будут навязаны Украине, призвав к изменению трудового законодательства, открытию рынков и снижению тарифов, отмечает Multipolarista. При этом неолиберальные реформы непопулярны среди украинцев: опрос показал, что только 12,4 процента поддержали приватизацию государственных предприятий, 49,9 процента выступили против.
Таким вопросом задается The Economist. По версии издания, четкого ответа на это нет, поэтому президент США Джо Байден осторожничает с отправкой на Украину более мощного оружия.
Америка и Европа приветствуют боевой настрой Украины, что вызывает «мучительный вопрос»: почему они не посылают больше оружия и быстрее? Ответы чиновников таковы: Запад движется с «беспрецедентной скоростью» и отдает приоритет оружию, которое наиболее необходимо, но асначала украинцы должны обучиться им пользоваться и обслуживать его. На самом деле главная причина - в страхе. США опасаются, что поставки оружия приведут к прямому конфликту России с НАТО.