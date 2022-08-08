Обзор иноСМИ: подготовка США к войне и собственный «Томагавк» России

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«ЕС отчасти виноват в новом кризисе вокруг Косово»

В тени украинского кризиса начал вновь разгораться тлевший годами конфликт в Европе, пишет DIE WELT. Неделю назад сербы начали протестовать и блокировать дороги на севере Косово из-за новых правил въезда.

Евросоюз, как опасаются некоторые эксперты, не способен повлиять на ситуацию. В действительности в эскалации частично виноват ЕС, считает балканский политолог Бодо Вебер. Диалог Косово-Сербия, который ЕС инициировал соглашением в апреле 2013 года для урегулирования конфликта и официального признания Косово Сербией, находится в кризисе уже около шести лет, подчеркнул он. Приоритет отдавался другим проблемам, таким как потоки беженцев в 2015 году, Крыму и украинскому кризису.

«Третий флот США готовится к войне»

Третий флот ВМС США получает новые обязанности и расширяет свою роль в Индо-Тихоокеанском регионе на фоне растущей угрозы, исходящей от России и Китая, пишет The National Interest. Рост напряженности в отношениях США с этими странами изменил стратегическую динамику в регионе, подчеркивает издание.

Майкл Э. Бойл, командующий Третьим флотом, отметил, что пять-шесть лет назад флот в основном проводил аттестации и учения. Теперь он превращается в настоящий оперативный штаб, подчеркнул Бойл. Все операции, которые происходят в регионе (к примеру, если бы РФ отправила туда подлодки или корабли), флот сможет отслеживать «с точки зрения разведки и с точки зрения размещения сил». NI подчеркивает, что США и их союзники «активно готовятся к войне», поэтому перед третьим флотом поставили задачу стать передовым центром морских операций.

«Калибр»: у России есть свой «Томагавк» со скоростью в три Маха

Американский эксперт по нацбезопасности Уэсли Калп рассказал в своей статье для 19FortyFive, что у России есть собственный вариант ракеты «Томагавк» - речь идет о крылатых ракетах «Калибр» со скоростью в три Маха. По мнению Калпа, это семейство ракет жизненно важно для российских вооруженных сил.

Хотя оценки разнятся, «Калибр», вероятно, способен нести боеголовку массой до 450 килограммов к целям на расстоянии от 1500 до 2500 километров, отметил Калп. Он подчеркнул, что Россия успешно использовала эти ракеты на Украине. Сейчас РФ разрабатывает новую версию «Калибра», «Калибр-М», которая отличается увеличенной дальностью полета и способностью нести более тяжелые боеголовки.

«Запад готовится разграбить Украину с помощью шоковой терапии»

Авторы портала Multipolarista считают, что Запад планирует разграбить Украину после завершения конфликта с помощью «неолиберальной шоковой терапии» - приватизации, сокращения государственного регулирования и снижения защиты рабочих.

Представители западных правительств и корпораций встретились в июле этого года в Швейцарии, чтобы спланировать серию жестких неолиберальных мер, которые будут навязаны Украине, призвав к изменению трудового законодательства, открытию рынков и снижению тарифов, отмечает Multipolarista. При этом неолиберальные реформы непопулярны среди украинцев: опрос показал, что только 12,4 процента поддержали приватизацию государственных предприятий, 49,9 процента выступили против.

«Что подтолкнуло бы Запад и Россию к ядерной войне?»

Таким вопросом задается The Economist. По версии издания, четкого ответа на это нет, поэтому президент США Джо Байден осторожничает с отправкой на Украину более мощного оружия.