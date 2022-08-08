Лукашенко назвал громадным спрос на белорусскую продукцию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что спрос на белорусскую продукцию громадный, и этим надо воспользоваться.

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"Спрос на нашу продукцию громадный. Это время возможностей, и только те выйдут из кризиса окрепшими, кто будет бежать. Пойдем пешком - нас догонят и раздавят, затопчут", - сказал президент в ходе общения с трудовым коллективом Миорского металлопрокатного завода (Витебская область) в понедельник, сообщает президентская пресс-служба.

По его словам, спрос есть на всю линейку сельскохозяйственной техники и комплектующих к ней. "Из России немцы, американцы ушли, которые купили там заводы, - у нас открылся рынок, - отметил Лукашенко. - Министр промышленности докладывает: мы не успеваем для Россельмаша в России комплектующие [поставлять], которые они просят нас, сделать на Гомсельмаше".

Глава государства подчеркнул, что чиновникам в условиях санкционного давления необходимо оценивать состояние дел на предприятиях, уделять внимание каждому, своевременно решать возникающие проблемы. "Мы должны пройти каждое предприятие и посмотреть, что ему не хватает. Вот я и приехал посмотреть, чего вам не хватает. Хороший кнут - вот, что нужно. Может, не столько для вас, сколько для отдельных, кто здесь находится", - заявил он.