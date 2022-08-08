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37 минут назад

Зеленский рассмотрит петицию о полном запрете въезда россиян на Украину

News.ru

Петиция с призывом запретить россиянам въезд на Украину на 50 лет набрала более 25 тысяч голосов на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского. Теперь петиция, появившаяся на сайте в мае, должна быть рассмотрена президентом.

Ради безопасности каждого украинца сейчас и в будущем мы предлагаем полностью закрыть въезд в Украину всем россиянам на следующие 50 лет и не выдавать вид на жительство россиянам, кроме тех, кто воевал на стороне Украины, — говорится в тексте петиции.

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Ранее постпред Украины при ЕС Алексей Макеев заявил, что украинские власти просят страны ЕС не выдавать визы россиянам, которые поддерживают спецоперацию, и одобрять въезд в Европу тем, кто критикует действия ВС РФ. Киев призывает европейские страны включить в визовую анкету соответствующий вопрос о спецоперации.

Директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин сообщил, что Россия не собирается вводить визовый режим для граждан Украины в ответ на решение о выходе из соглашения 1997 года, позволяющее россиянам и украинцам совершать безвизовые поездки, хотя и анализирует последствия принятого Киевом решения выдавать визы россиянам. Он также отметил, что в последние годы правила въезда для россиян серьезно ужесточились.

В мире,Видео,Иван Волынкин,Владимир Зеленский,Алексей Макеев,Верховный суд,МИД России,ЕС,
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