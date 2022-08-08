В ДНР сообщили об обстреле ВСУ Светлодарска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Светлодарск в Донецкой народной республике. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР в Telegram.

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По его информации, в результате обстрела повреждены два детских сада, гостиница и ресторан.

Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что ВСУ нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Он добавил, что критических разрушений не произошло, несущие элементы транспортного перехода не пострадали.