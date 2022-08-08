В США начали искать замену Зеленскому

В США приступили к поискам замены президенту Украины Владимиру Зеленскому, на это указывает шквал критики, которому подвергается украинское руководство. Такое мнение высказала обозреватель РИА Новости Виктория Никифорова.

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В статье отметили, что с недавнего времени на Западе Зеленского стали критиковать его сторонники, включая некоторых американских конгрессменов, журналистов и правозащитников. Так, организация Amnesty International опубликовала доклад о военных преступлениях Вооруженных сил Украины (ВСУ), в котором обвинила страну в нарушении международного права.

«Глобальный обком просто принялся подыскивать Зеленскому замену. Артист явно не справляется. Сегодня его место в прогрессивных СМИ занял тот самый генерал Залужный, с которым у Зеленского и так были контры», — говорится в материале.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал доклад Amnesty International о военных преступлениях ВСУ. Он заявил, что организация «пытается амнистировать государство-террориста и переложить вину с агрессора на жертву» и отметил, что нет такого условия, при котором «российский удар по Украине может считаться оправданным».