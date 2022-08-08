Отец спас ребенка от гибели под колесами авто. Житель города Сан-Феликс-ду-Шингу в Бразилии вовремя заметил несущийся на него автомобиль, он подхватил малыша и успел отскочить в сторону. На инцидент обратило внимание издание O POVO.

На записи видно, что мужчина находится у мотоцикла, на котором сидит маленький мальчик. Внезапно к людям стремительно приближается белая машина. Отец успевает среагировать, он моментально хватает сына и отбегает в сторону. Лихач же на огромной скорости снес байк бразильца. К счастью, никто не пострадал.