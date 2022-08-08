Пока вы спали: ошибка Запада на Украине и фиаско Блинкена из-за Лаврова

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Немецкий политик назвала ошибку Запада на Украине

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Сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила, что Запад совершил ошибку, не закрепив за Украиной нейтральный статус. Об этом сообщает RND.

По словам Вайдель, «русские всегда очень ясно давали понять, что не примут никакой оппозиционной силы у себя заднем дворе». Она подчеркнула, что Украина десятилетиями считалась красной линией, поэтому было ошибкой относиться к ней так легкомысленно и не закрепить за страной нейтральный статус.

«Запорожье навсегда уходит с Украины»

Член администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что регион «навсегда» покидает состав Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Рогов заявил, что «режиму Зеленского» стоит начать отождествлять Запорожскую область исключительно с Россией. Чиновник подчеркнул, что «запорожская земля навсегда уходит из состава Украины», регион взял курс на присоединение к РФ и «обратного пути не будет».

Блинкену предрекли проблемы в Африке из-за Лаврова

Госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Африку, чтобы посоревноваться с Россией за «сердца и умы африканских государств», пострадавших от роста цен на продовольствие, пишет The Wall Street Journal. Поездка Блинкена началась вскоре визита главы МИД России Сергея Лаврова на континент.

Страны Африки сохранили нейтралитет, когда Запад призвал их ввести санкции против России, теперь Блинкен снова попытается изменить их позицию, однако сделать это будет непросто после визита Лаврова, считает WSJ. Лавров ранее посетил четыре африканские страны, поблагодарил их лидеров за сдержанность, заявил об ответственности ЕС и США за высокие продовольственные цены и предложил российскую нефть.

Китай «унизил» США болезненной отсылкой

РИА Новости рассказало, что Китаю удалось «унизить» США отсылкой к одному из самых болезненных событий в современной американской истории - гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин напомнила о Флойде, комментируя ситуацию вокруг Тайваня.

В США ранее назвали слишком острой реакцию Китая на визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Хуа возразила, что Китай не может позволить США считать себя «мировым полицейским» и «обращаться с другими странами как с Джорджем Флойдом, которого они запугали и задушили».

Россияне накопили долгов по ЖКХ на 804,5 миллиарда

В Росстате подсчитали, что за год долги россиян за услуги ЖКХ выросли на 7,6 процента (56,6 миллиарда рублей) и достигли 804,5 миллиарда рублей. Как пишут «Известия», такие показатели стали рекордными.