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24 минуты назад

Американцы обрушились на Зеленского после фото с голливудской актрисой

Деловая газета "Взгляд"

Читатели американской газеты New York Post негативно отреагировали на встречу президента Украины Владимира Зеленского и американской актрисы Джессики Честейн 7 августа.

Американцы обрушились на Зеленского после фото с голливудской актрисой
Фото:  t.me/V_Zelenskiy_officia t.me/V_Zelenskiy_officia

Украинский лидер опубликовал совместное фото с голливудской звездой в своем Telegram-канале.

«Пока Зеленский занимается торговлей оружием и людьми, отмыванием денег, у него еще есть время встречаться с известными персонами со всего мира», – передает РИА «Новости» слова одного из по

«Скажите мне еще раз, почему мы посылаем Зеленскому миллиарды долларов из наших налогов, пока он занят развлечением актрис посреди зоны боевых действий?», – задался вопросом другой комментатор.

«Я перехожу на другую сторону. Снять все санкции с России и заставить Украину сесть за стол переговоров», – призвал еще один пользователь.

«Разве у него нет более важных дел, чем встречи с известными людьми?», – заключили читатели газеты.

Ранее американские СМИ раскритиковали Зеленского за отношение к проблемам США.

В мире,Джессика Честейн,Владимир Зеленский,
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