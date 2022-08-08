Американцы обрушились на Зеленского после фото с голливудской актрисой

Читатели американской газеты New York Post негативно отреагировали на встречу президента Украины Владимира Зеленского и американской актрисы Джессики Честейн 7 августа.

Фото: t.me/V_Zelenskiy_officia t.me/V_Zelenskiy_officia

Украинский лидер опубликовал совместное фото с голливудской звездой в своем Telegram-канале.

«Пока Зеленский занимается торговлей оружием и людьми, отмыванием денег, у него еще есть время встречаться с известными персонами со всего мира», – передает РИА «Новости» слова одного из по

«Скажите мне еще раз, почему мы посылаем Зеленскому миллиарды долларов из наших налогов, пока он занят развлечением актрис посреди зоны боевых действий?», – задался вопросом другой комментатор.

«Я перехожу на другую сторону. Снять все санкции с России и заставить Украину сесть за стол переговоров», – призвал еще один пользователь.

«Разве у него нет более важных дел, чем встречи с известными людьми?», – заключили читатели газеты.