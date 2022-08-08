Блинкену предрекли фиаско в Африке из-за Лаврова

Госсекретарь США Энтони Блинкен начал турне по странам Африки вскоре после визита на континент его российского коллеги Сергея Лаврова. Как пишет The Wall Street Journal, РФ США борются за «сердца и умы африканских государств».

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Поездка Блинкена проходит на фоне растущей обеспокоенности США из-за роста влияния России на континенте.

Рост цен на продукты ударил по Африке, большинство стран которой являются нетто-импортерами продовольствия (импортируют больше, чем экспортируют). Высокая стоимость топлива и продуктов питания, засуха, конфликты и экономические потрясения из-за пандемии усугубили бедность и поставили миллионы людей на грань голода, подчеркивает WSJ.

На фоне этого страны Африки сохранили нейтралитет, когда Запад призвал их ввести санкции против России. Авторы WSJ считают, что Блинкен попытается изменить позицию африканских лидеров, но это будет непросто после визита Лаврова, так что госсекретаря США может ждать фиаско.

Российский министр иностранных дел ранее посетил четыре страны, поблагодарил их руководство за сдержанность, заявил об ответственности ЕС и США за высокие цены на продукты и предложил покупать российскую нефть.

В конце июля Лавров менее чем за пять дней посетил Египет, Конго, Уганду и Эфиопию. Во время визита он указал на «приверженность российских экспортеров зерновой продукции всех взятых на себя обязательств».