В парижском метро украинец набросился на женщин за русскую речь

Как рассказала одна из женщин, мужчина «чуть не врезал ей по лицу», однако вовремя вмешалась полиция. При этом французский полицейский, который повел девушек в обход, «долго повторял», что «русские — сила», заявила участница инцидента.

Ранее российские туристы рассказали «Газете.Ru», с чем они сталкивались за границей после начала спецоперации РФ на Украине. Так, родственник одного из переехавших в Польшу сообщил, что однажды в баре на него напали за футболку с Лениным, а в другой раз его избили за то, что он громко говорил на русском языке. Другая же россиянка поделилась, что во время евротура «ни разу не ощутила какого-то давления, наоборот – поддержку и сочувствие».