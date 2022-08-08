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13 минут назад

В парижском метро украинец набросился на женщин за русскую речь

Газета.Ru

В метро Парижа мужчина набросился на двух женщин за то, что они говорили на русском, передает Shot.

Источник опубликовал видео, на котором агрессивного мужчину удерживают полицейские, а он сыплет ругательствами и оскорблениями на украинском языке. Правоохранители пытаются утихомирить его, но он возмущается: «Это ненормально».

Как рассказала одна из женщин, мужчина «чуть не врезал ей по лицу», однако вовремя вмешалась полиция. При этом французский полицейский, который повел девушек в обход, «долго повторял», что «русские — сила», заявила участница инцидента.

Ранее российские туристы рассказали «Газете.Ru», с чем они сталкивались за границей после начала спецоперации РФ на Украине. Так, родственник одного из переехавших в Польшу сообщил, что однажды в баре на него напали за футболку с Лениным, а в другой раз его избили за то, что он громко говорил на русском языке. Другая же россиянка поделилась, что во время евротура «ни разу не ощутила какого-то давления, наоборот – поддержку и сочувствие».

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