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34 минуты назад

В Хельсинки избавились от подаренного СССР памятника «Мир во всем мире»

Никита Бородкин

Власти Хельсинки демонтировали памятник «Мир во всем мире», который Финляндии подарил СССР. Об этом сообщила телекомпания YLE, пишет ТАСС.

Отмечается, что монумент подняли с помощью трех тросов и загрузили на баржу. Памятник будет какое-то время находится на хранении в Художественном музее Хельсинки (НАМ), пока власти и администрация культурного учреждения не решат его дальнейшую судьбу.

Демонтаж памятника связан с перестройкой улицы Хаканиеменранта — новая дорога должна пройти через место, где он ранее располагался.

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Напомним, что скульптура была подарена Москвой в 1990 году. Она представляет собой изображение людей с разных континентов, которые держат на поднятых руках обрамленный ветвями глобус.

Хельсинки в ответ на подарок передал скульптуру «Дети мира», которая находится в Парке Дружбы на Ленинградском шоссе.

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