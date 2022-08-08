Власти Хельсинки демонтировали памятник «Мир во всем мире», который Финляндии подарил СССР. Об этом сообщила телекомпания YLE, пишет ТАСС.

Отмечается, что монумент подняли с помощью трех тросов и загрузили на баржу. Памятник будет какое-то время находится на хранении в Художественном музее Хельсинки (НАМ), пока власти и администрация культурного учреждения не решат его дальнейшую судьбу.

Демонтаж памятника связан с перестройкой улицы Хаканиеменранта — новая дорога должна пройти через место, где он ранее располагался.

Напомним, что скульптура была подарена Москвой в 1990 году. Она представляет собой изображение людей с разных континентов, которые держат на поднятых руках обрамленный ветвями глобус.