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24 минуты назад

В Херсоне заявили о новом ударе ВСУ по Антоновскому мосту

Мария Иванова

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в ночь на 8 августа Украина снова обстреляла Антоновский мост в Херсоне (мост через Днепр). Об этом сообщает РИА Новости.

В Херсоне сообщили об ударе ВСУ по Антоновскому мосту
Фото: ТАССТАСС

По словам Стремоусова, полотно моста получило повреждения. В результате обстрела загорелись строительная будка и бетономешалка, но несущие элементы не пострадали.

Стремоусов отметил, что обстрелы велись из системы залпового огня HIMARS. Часть ракет была сбита системой ПВО.

«Будем дальше восстанавливать [мост]. Критических разрушений нет», - подчеркнул он.

Корреспондент «Ура.ру» в Херсоне также заявил, что «мост пережил обстрел без серьезных разрушений».

В последний раз удар по Антоновскому мосту наносили 27 июля. Тогда движение по нему временно остановили.

В мире,Армия,Кирилл Стремоусов,
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