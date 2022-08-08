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31 минуту назад

Зеленский назвал условие, при котором откажется от переговоров с Россией

Газета.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие для отказа переговоров с Россией. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Зеленский назвал условие для отказа переговоров с Россией
Фото: ReutersReuters

По словам главы государства, правительство Украины откажется от переговоров с Россией при проведении референдумов на территории регионов, которые находятся под контролем Российской армии и союзных сил. Украинский лидер добавил, что Киев ежедневно работает для усиления поставок оружия, чтобы отправлять на передовую более мощные и дальнобойные системы.

Ранее экс-президент Чехии Вацлав Клаус заявил, что продолжение западными странами поставок оружия Киеву и ужесточение антироссийских санкций не приведут к урегулированию ситуации на Украине. По его мнению, Запад проявляет односторонний подход к ситуации на Украине. Следствием этого является односторонняя пропаганда в западных СМИ, направленная против тех, кто имеет мнение, отличное от официального.

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Бывший глава Чехии также указал на отсутствие серьезной дискуссии насчет аргументов об опасениях Российской Федерации в связи с окружением ее территории странами — членами НАТО.

В мире,Владимир Зеленский,Вацлав Клаус,НАТО,Правительство Украины,
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