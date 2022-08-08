Экс-разведчик США: Байден может остановить Зеленского одним звонком

Президент США Джо Байден может остановить украинского лидера Владимира Зеленского одним звонком, такое мнение выразил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в разговоре с RT. Он указал на то, что поставки оружия являются серьёзным рычагом давления на Киев.

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Это можно прекратить сегодня же, если президент Байден возьмёт трубку и позвонит Зеленскому, — сказал Риттер.

По его словам, Зеленский боится, что Вашингтон в какой-то момент прекратит поддерживать Украину. Риттер отмечает, что Байден может остановить ВСУ от любого опасного маневра.

Бывший офицер в качестве примера такой ситуации, на которую может повлиять Вашингтон, привел Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). По его мнению, Запад не планирует останавливать растущий кризис и отказывается критиковать Украину.

Сейчас Запад не хочет как-либо критиковать Украину <...>. Чтобы открыто говорить об угрозе (Запорожской АЭС. — NEWS.ru), нужно, чтобы мир понял, кто создал эту угрозу, — добавил Риттер.