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1 час назад

В Пекине призвали США отбросить иллюзии в вопросе Тайваня

Газета.Ruиещё 7

Китай призвал США уважать интересы Пекина и отказаться от иллюзии контроля над КНР с помощью Тайваня. Об этом заявил официальный представитель китайского Минобороны У Цянь.

В Пекине призвали США отбросить иллюзии в вопросе Тайваня
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«КНР призывает США действительно считаться с важнейшими интересами и серьезной озабоченностью Пекина, отказаться от иллюзий, что они смогут использовать Тайвань для контроля над Китаем», — приводит заявление РИА «Новости».

У Цянь назвал подобную политику ошибочной и призвал Вашингтон не следовать дальше по этому пути, отмечает НСН.

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