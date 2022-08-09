Пелоси сравнила Си Цзиньпина с испуганным хулиганом

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что членов Конгресса не пугает реакция Китая на ее визит на Тайвань. По ее словам, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин повел себя «как испуганный хулиган», пишет Bloomberg.

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«Я думаю, что он находится в уязвимом положении. Он ведет себя как испуганный хулиган», — сказала Пелоси.

Также в отдельном выступлении в программе MSNBC «Morning Joe» Пелоси заверила, что США не собираются быть сообщниками изоляции Тайваня.

Прибытие Пелоси на Тайвань с визитом на прошлой неделе вызвало резкую реакцию Китая, который провел военные учения с целью контроля над островом.