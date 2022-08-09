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1 час назад

Пелоси сравнила Си Цзиньпина с испуганным хулиганом

Lenta.ruиещё 9

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что членов Конгресса не пугает реакция Китая на ее визит на Тайвань. По ее словам, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин повел себя «как испуганный хулиган», пишет Bloomberg.

Пелоси сравнила Си Цзиньпина с испуганным хулиганом
Фото: ReutersReuters

«Я думаю, что он находится в уязвимом положении. Он ведет себя как испуганный хулиган», — сказала Пелоси.

Также в отдельном выступлении в программе MSNBC «Morning Joe» Пелоси заверила, что США не собираются быть сообщниками изоляции Тайваня.

Прибытие Пелоси на Тайвань с визитом на прошлой неделе вызвало резкую реакцию Китая, который провел военные учения с целью контроля над островом.

Ранее Минобороны Китая предупредило США, что американская поддержка Тайваня нанесет серьезный вред целостности КНР. «Мы будем решительно защищать национальный суверенитет и не оставим места для любой формы "независимости Тайваня" и внешнего вмешательства», — заявили в министерстве.

В мире,Цзиньпин Си,
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