FP: Запад заплатил за российский газ больше, чем дал Украине

Западные страны выделили в качестве помощи Украине на фоне спецоперации России 11 миллиардов долларов, что меньше, чем было заплачено за поставки энергоресурсов из РФ, сообщает FP.

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Журнал ссылается на подсчеты Кильского института мировой экономики. Там выяснили, что западные партнеры пообещали предоставить Киеву 31 миллиард долларов. Несмотря на рост финансовой поддержки этим летом, бюджет Украины получил только треть от обещанной суммы.

Сегодня общий объем оказанной помощи Киеву составляет около 11 миллиардов долларов, что на порядок меньше той суммы, которую получила Москва за свои углеводороды за тот же период времени.