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9 минут назад

Запад дал на помощь Украине меньше, чем заплатил России за газ, пишет FP

Елена Прошина

Западные страны выделили в качестве помощи Украине на фоне спецоперации России 11 миллиардов долларов, что меньше, чем было заплачено за поставки энергоресурсов из РФ, сообщает FP.

FP: Запад заплатил за российский газ больше, чем дал Украине
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Журнал ссылается на подсчеты Кильского института мировой экономики. Там выяснили, что западные партнеры пообещали предоставить Киеву 31 миллиард долларов. Несмотря на рост финансовой поддержки этим летом, бюджет Украины получил только треть от обещанной суммы.

Сегодня общий объем оказанной помощи Киеву составляет около 11 миллиардов долларов, что на порядок меньше той суммы, которую получила Москва за свои углеводороды за тот же период времени.

После начала военной спецоперации РФ 24 февраля Запад продолжает поставки вооружения Украине. В июле США объявили о выделении очередной помощи Киеву на сумму около 820 миллионов долларов. Она включает дополнительные боеприпасы для реактивной системы залпового огня HIMARS, два зенитно-ракетных комплекса NASAMS, до 150 тысяч артиллерийских снарядов диаметром 150 миллиметра, а также четыре контрбатарейных радара.

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