Генсек ООН отреагировал на прекращении огня в секторе Газа

Глава ООН призывает все стороны к его соблюдению, заявил официальный представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик . По его словам, генсек высоко оценил усилия Египта по восстановлению спокойствия в регионе.

Тем временем, в ночь на 8 августа на юге Израиля сработали сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле. Ранее «Исламский джихад» (запрещенное в России движение) заявил, что может разорвать соглашение о прекращении огня с Израилем и возобновить обстрелы из сектора Газа. Это случится, если израильские власти не станут придерживаться условий перемирия. В этом случае «Исламский джихад» посчитает соглашение недействительным и снова возобновит бой.