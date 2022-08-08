Генсек ООН отреагировал на прекращении огня в секторе Газа

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш поприветствовал объявление об установлении режима прекращения огня в секторе Газа, сообщают «Известия».
Глава ООН призывает все стороны к его соблюдению, заявил официальный представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик. По его словам, генсек высоко оценил усилия Египта по восстановлению спокойствия в регионе.
Тем временем, в ночь на 8 августа на юге Израиля сработали сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле. Ранее «Исламский джихад» (запрещенное в России движение) заявил, что может разорвать соглашение о прекращении огня с Израилем и возобновить обстрелы из сектора Газа. Это случится, если израильские власти не станут придерживаться условий перемирия. В этом случае «Исламский джихад» посчитает соглашение недействительным и снова возобновит бой.
В частности, движение хочет освобождения из заключения двух командиров — Халиля аль-Авада и Бассама аль-Саади. «Исламский джихад» и Израиль заявили, что перемирие вступит в силу 7 августа в 23:30 по местному времени.