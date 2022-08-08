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55 минут назад

В ООН испугались затягивания конфликта на Украине

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш опасается, что конфликт на Украине может стать затяжным, об этом генсек всемирной организации заявил на пресс-конференции в Токио.

В ООН испугались затягивания конфликта на Украине
Фото: ReutersReuters

«Проблема возобновления переговоров о прекращении огня заключается в простом факте» – позиции сторон сейчас «невозможно примирить», – считает Гутерриш.

Он выразил опасение, что конфликт на Украине, «приносящий невероятные страдания и оказывающий влияние на мировую экономику, может затянуться», сообщает ТАСС.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

В мире,Антониу Гутерриш,Владимир Путин,НАТО,ООН,
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