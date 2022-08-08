Экс-советник Борреля заявила, что в ЕС потребуют от Украины уступок России

Ряд стран Европейского союза могут перейти на сторону Москвы и призвать Киев уступить России, говорится в статье для журнала Foreign Affairs экс-советника еврокомиссара по внешней политике Жозепа Борреля Натали Точчи.

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Она считает, что причиной раскола в рядах Евросоюза по вопросу поддержки Украины станет возможное завершение активной фазы боевых действий. Главной угрозой для ЕС может стать не отсутствие прогресса в прекращении эскалации ситуации вокруг Украины, как это было до сих пор, а относительное затишье в конфликте. Точчи не исключила, что это позволит Москве переманить часть стран ЕС на свою сторону в вопросе принуждения Киева к уступкам.

Бывший советник считает этот вариант более вероятным в случае ухудшения энергетического кризиса в Европе.