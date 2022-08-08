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12 минут назад

Экс-советник Борреля заявила, что в ЕС потребуют от Украины уступок России

Ряд стран Европейского союза могут перейти на сторону Москвы и призвать Киев уступить России, говорится в статье для журнала Foreign Affairs экс-советника еврокомиссара по внешней политике Жозепа Борреля Натали Точчи.

Экс-советник Борреля заявила, что в ЕС потребуют от Украины уступок России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она считает, что причиной раскола в рядах Евросоюза по вопросу поддержки Украины станет возможное завершение активной фазы боевых действий. Главной угрозой для ЕС может стать не отсутствие прогресса в прекращении эскалации ситуации вокруг Украины, как это было до сих пор, а относительное затишье в конфликте. Точчи не исключила, что это позволит Москве переманить часть стран ЕС на свою сторону в вопросе принуждения Киева к уступкам.

Бывший советник считает этот вариант более вероятным в случае ухудшения энергетического кризиса в Европе.

Напомним, 26 июля Европейский союз объявил о газовой сделке, которая должна продемонстрировать неизменную решимость государств-членов объединения в отношении России. Соглашение предусматривает, что страны ЕС сократят потребление газа на 15 процентов в период с августа по март 2023 года, что поможет предотвратить кризис зимой. Также в ЕС рассчитывают ограничить возможности России использовать энергоснабжение Европы в качестве оружия.

В мире,Натали Точчи,ЕС,
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