Ежегодный прием Елизаветы II в замке Балморал внезапно отменили

В Великобритании отменили ежегодный прием королевы Елизаветы II для местных жителей, что вызвало озабоченность у общественности, сообщает "Газета.ру".

Фото: AP Photo/Frank Augstein, Pool AP Photo/Frank Augstein, Pool

Прием должен был состояться в шотландском замке Балморал, где монарх проводит лето. Вместо обычной приветственной церемонии в резиденции королевы пройдет "небольшое частное мероприятие".

"Традиционный прием в Балморале обычно закреплен в календаре королевы и приносит Елизавете II настоящее удовольствие, поскольку она может поприветствовать местных жителей, которые приезжают навестить ее. То, что церемония не пройдет своей традиционной форме, – это горькое разочарование", – пишут британские СМИ со ссылкой на свои источники.

В июле королева Великобритании Елизавета II решила передать некоторые свои обязанности в качестве главы государства наследнику престола принцу Чарльзу. Впервые за 10 лет в публикуемый Букингемским дворцом перечень официальных обязанностей главы государства были внесены изменения.

До этого королева Великобритании пропустила традиционную тронную речь во время церемонии официального открытия сессии парламента. В Букингемском дворце объяснили такое решение королевы эпизодическими проблемами с мобильностью. Вместо Елизаветы II речь зачитал 73-летний принц Чарльз Уэльский. За всю историю королева пропускала церемонию только два раза, в том числе из-за беременности.