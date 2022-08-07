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1 час назад

Число погибших в результате израильских ударов по Газе выросло до 41

ТАСС

Обстрелы израильскими войсками населенных пунктов в палестинском секторе Газа привели в воскресенье к росту числа погибших среди мирных граждан. Как сообщила телестанция Al Jazeera со ссылкой на данные министерства здравоохранения, число жертв израильской агрессии достигло к концу дня 41, среди них 15 детей и четыре женщины, ранения получили 311 человек.

Названо число погибших в результате ударов Израиля по Газе
Фото: ReutersReuters

Ранее приводились данные о 36 погибших.

По сведениям очевидцев, израильские ВВС к вечеру атаковали объекты палестинской группировки "Исламский джихад" на юге и в центре Газы, погибшие и раненые поступили в госпиталь Аш-Шифаа из района Макбарет-эль-Фаллуджа и с площади Мафрак-эс-Самир.

Армия обороны Израиля в пятницу объявила о начале операции "Рассвет" против палестинской группировки "Исламский джихад". В ответ радикалы выпустили по израильской территории около тысячи реактивных снарядов и ракет.

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