Судно Polarnet с украинской кукурузой достигло Босфора

Украина продолжает поставки зерна в рамках «продуктовой сделки». Суда по плану проходят ключевые точки, затем, после процедуры досмотра, следуют через пролив Босфор. Сегодня, 7 августа, разрешение на проход получил сухогруз «Polarnet». Об этом пишет телеканал TRT Haber.

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Отмечается, что судно доставит 12 тыс. тонн украинской кукурузы в порт Деринсе, расположенный в турецкой провинции Коджаэли.

Специалисты международного Центра координации провели тщательный досмотр корабля. Обследование продолжалось в течение двух часов, уточняет издание.

Кроме того, досмотр прошло судно Rojen. На его борту находятся 13 тыс. тонн кукурузы, предназначенных для британского Тиспорта, сообщает News.ru со ссылкой на Минобороны Турции.