В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+31° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
26 минут назад

Судно Polarnet с украинской кукурузой достигло Босфора

Елена Прошина

Украина продолжает поставки зерна в рамках «продуктовой сделки». Суда по плану проходят ключевые точки, затем, после процедуры досмотра, следуют через пролив Босфор. Сегодня, 7 августа, разрешение на проход получил сухогруз «Polarnet». Об этом пишет телеканал TRT Haber.

Судно Polarnet с украинской кукурузой достигло Босфора
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что судно доставит 12 тыс. тонн украинской кукурузы в порт Деринсе, расположенный в турецкой провинции Коджаэли.

Специалисты международного Центра координации провели тщательный досмотр корабля. Обследование продолжалось в течение двух часов, уточняет издание.

Кроме того, досмотр прошло судно Rojen. На его борту находятся 13 тыс. тонн кукурузы, предназначенных для британского Тиспорта, сообщает News.ru со ссылкой на Минобороны Турции.

Турецкое судно OSPREY S, в свою очередь, направится на Украину. Центр разрешил сухогрузу следовать в один из украинских портов для вывоза сельхозпродукции

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители