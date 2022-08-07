Судно Polarnet с украинской кукурузой достигло Босфора

Украина продолжает поставки зерна в рамках «продуктовой сделки». Суда по плану проходят ключевые точки, затем, после процедуры досмотра, следуют через пролив Босфор. Сегодня, 7 августа, разрешение на проход получил сухогруз «Polarnet». Об этом пишет телеканал TRT Haber.
Отмечается, что судно доставит 12 тыс. тонн украинской кукурузы в порт Деринсе, расположенный в турецкой провинции Коджаэли.
Специалисты международного Центра координации провели тщательный досмотр корабля. Обследование продолжалось в течение двух часов, уточняет издание.
Кроме того, досмотр прошло судно Rojen. На его борту находятся 13 тыс. тонн кукурузы, предназначенных для британского Тиспорта, сообщает News.ru со ссылкой на Минобороны Турции.
Турецкое судно OSPREY S, в свою очередь, направится на Украину. Центр разрешил сухогрузу следовать в один из украинских портов для вывоза сельхозпродукции