Режим прекращения огня между "Исламским джихадом" и Израилем вступил в силу

В 23.30 (время совпадает с московским) в зоне палестино-израильского конфликта вступил в силу режим прекращения огня. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera. По его информации, перемирие было достигнуто благодаря посредническим усилиям Египта. Ранее премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил о достижении целей в ходе военной операции армии еврейского государства. До этого сообщалось, что Израиль согласился на предложенное Египтом перемирие в секторе Газа. 5 августа Армия обороны Израиля начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Сообщалось, что радикалы выпустили по Израилю около 40 ракет, 30 из них были перехвачены. Сигналы ПВО сработали в районе городов Ришон-ле-Цион, Бат-Ям, Холон и Явне в центральной части Израиля, а также в Ашкелоне и Ашдоде на юге. Армия обороны Израиля в ответ нанесла удары по оружейным цехам, складам оружия и огневым позициям радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа.