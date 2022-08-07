Стал известен результат теста Байдена на коронавирус

Президент США Джозеф Байден дважды получил негативный тест на коронавирус. Ему разрешили публично выступать и наносить рабочие визиты.
Медицинское заключение за подписью личного врача опубликовали на официальном сайте Белого дома.
Анализы у американского лидера взяли утром 7 августа.
«Тест президента на антитела к SARS-CoV-2 негативен второй день подряд. Для него вновь безопасны публичные выступления и рабочие поездки», - говорится в документе.
Байден 21 июля сдал положительный тест на коронавирус. После этого ему пришлось работать в дистанционном режиме.
Ранее в Белом доме рассказали, кто заразил Байдена.