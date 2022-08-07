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22 минуты назад

Стал известен результат теста Байдена на коронавирус

Майк Габриелян

Президент США Джозеф Байден дважды получил негативный тест на коронавирус. Ему разрешили публично выступать и наносить рабочие визиты.

Стал известен результат теста Байдена на коронавирус
Фото: ReutersReuters

Медицинское заключение за подписью личного врача опубликовали на официальном сайте Белого дома.

Анализы у американского лидера взяли утром 7 августа.

«Тест президента на антитела к SARS-CoV-2 негативен второй день подряд. Для него вновь безопасны публичные выступления и рабочие поездки», - говорится в документе.

Байден 21 июля сдал положительный тест на коронавирус. После этого ему пришлось работать в дистанционном режиме.

Ранее в Белом доме рассказали, кто заразил Байдена.

В мире,Джозеф Байден,
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