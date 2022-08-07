Зеленский учредил новую государственную награду с нацистской символикой

Рисунок на лицевой стороне медали похож на отсылку к нацистской свастике. Согласно тексту указа, медалью будут награждаться военнослужащие, которые принимают меры для обеспечения обороны страны. Гражданские лица и волонтеры также могут получить награду за аналогичные действия.