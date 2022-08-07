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26 минут назад

Нацистская символика была замечена на медали Зеленского «За оборону Украины»

Слово и Дело

Украинский президент Владимир Зеленский утвердил указ об учреждении новой государственной награды «За оборону Украины».

Зеленский учредил новую государственную награду с нацистской символикой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Рисунок на лицевой стороне медали похож на отсылку к нацистской свастике. Согласно тексту указа, медалью будут награждаться военнослужащие, которые принимают меры для обеспечения обороны страны. Гражданские лица и волонтеры также могут получить награду за аналогичные действия.

president.gov.ua/Офіс Президента України

Сама награда отлита в форме медали. На ее лицевой стороне создатели изобразили украинский трезубец на фоне скрещенных мечей, образующих стилизованную свастику.

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Ранее сообщалось, что на украинских боевых позициях после визита Зеленского вывесили флаг со свастикой.

В мире,Армия,Владимир Зеленский,
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