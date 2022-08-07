Зеленский учредил новую государственную награду с нацистской символикой

Украинский президент Владимир Зеленский утвердил указ об учреждении новой государственной награды «За оборону Украины».
Рисунок на лицевой стороне медали похож на отсылку к нацистской свастике. Согласно тексту указа, медалью будут награждаться военнослужащие, которые принимают меры для обеспечения обороны страны. Гражданские лица и волонтеры также могут получить награду за аналогичные действия.
Сама награда отлита в форме медали. На ее лицевой стороне создатели изобразили украинский трезубец на фоне скрещенных мечей, образующих стилизованную свастику.
Ранее сообщалось, что на украинских боевых позициях после визита Зеленского вывесили флаг со свастикой.