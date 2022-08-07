«Да, я думаю, что вероятность почти 100%, что он попытается это сделать, потому что здесь есть много причин. Для вашингтонской картинки необходим некий успех Украины. Возможно, успеха не будет, т. е. более вероятно, что не будет, но попробовать обязательно нужно, потому что если не попробовать, то его точно не будет, а если попробовать — его можно будет показать на картинке, если его и не будет. Захватят они три деревни, покажут, что наступление успешно развивается, через три недели скажут, что фронт стабилизировался», — рассказал в беседе с корреспондентом URA.RU Брутер.