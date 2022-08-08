Названы точки, откуда ВСУ обстреливают Запорожскую АЭС

Украинские военные ведут обстрел по Запорожской атомной электростанции из городов Марганец и Никополь в Днепропетровской области, заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

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«Атомная станция и город Энергодар практически со всех сторон окружены водой – это Каховское водохранилище. Там физически элементарно определить, откуда прилетает ракета. Здесь нет иллюзий. Ракеты летят со стороны Марганца, со стороны Никополя, которые находятся под контролем ВСУ», – заявил Балицкий в эфире Первого канала, передает РИА «Новости».

Он добавил, что интенсивность обстрелов ЗАЭС и гражданской инфраструктуры усиливается.

Напомним, ВСУ в ночь на воскресенье нанесли удар из РСЗО «Ураган» по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.

До этого украинские военные в пятницу нанесли три удара артиллерией по территории Запорожской АЭС и Энергодару, всего было выпущено 20 снарядов калибром 152 мм. В результате обстрелов в Энергодаре частично отключилось электричество и водоснабжение. На ЗАЭС оказалась обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4. Также оказался поврежден водородопровод, из-за этого на водородной станции произошло возгорание водорода.