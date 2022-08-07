«Зима нищеты» ждет британских детей и пенсионеров

Экс-премьер Великобритании Гордон Браун обратился с призывом к британским политикам. Он посоветовал им принять чрезвычайный бюджет, с тем, чтобы спасти детей и пенсионеров от голода и гибели в зимний период. Об этом пишет Guardian.

Гордон Браун пояснил, что исполняющему обязанности премьер-министра Соединенного Королевства Борису Джонсону, главе британского МИД Лиз Трасс, бывшему министру финансов Риши Сунаку следует в обязательном порядке принять так называемый «чрезвычайный бюджет».

Политик отметил, что если чиновники откажутся, то следует созвать экстренное заседание парламента и заставить их. Браун подчеркнул, что равнодушное отношение лидеров к проблемам «миллионов невинных детей» и людей серебряного возраста обречет беззащитное население страны на «ужасную зиму нищеты».

Браун полагает, что кризис в Британии начнется в октябре 2022 года. Он будет вызван дальнейшим ростом стоимости энергоресурсов. В дальнейшем он только усугубится. К январю 2023 года порядка 7 миллионов домохозяйств будут тратить на топливо от 25% до 30% своего дохода.