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36 минут назад

«Зима нищеты» ждет британских детей и пенсионеров

Илья Родин

Экс-премьер Великобритании Гордон Браун обратился с призывом к британским политикам. Он посоветовал им принять чрезвычайный бюджет, с тем, чтобы спасти детей и пенсионеров от голода и гибели в зимний период. Об этом пишет Guardian.

«Зима нищеты» ждет британских детей и пенсионеров
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Гордон Браун пояснил, что исполняющему обязанности премьер-министра Соединенного Королевства Борису Джонсону, главе британского МИД Лиз Трасс, бывшему министру финансов Риши Сунаку следует в обязательном порядке принять так называемый «чрезвычайный бюджет».

Немецкие пенсионеры нашли способ не платить за отопление зимой

Политик отметил, что если чиновники откажутся, то следует созвать экстренное заседание парламента и заставить их. Браун подчеркнул, что равнодушное отношение лидеров к проблемам «миллионов невинных детей» и людей серебряного возраста обречет беззащитное население страны на «ужасную зиму нищеты».

Браун полагает, что кризис в Британии начнется в октябре 2022 года. Он будет вызван дальнейшим ростом стоимости энергоресурсов. В дальнейшем он только усугубится. К январю 2023 года порядка 7 миллионов домохозяйств будут тратить на топливо от 25% до 30% своего дохода.

Британские волонтеры пожаловались ранее на тяжелое состояние приютов для животных. Они переполнены. Владельцы вынуждены сдавать в них своих питомцев, так как не в состоянии оплатить ветеринарные услуги и корма.

В мире,Борис Джонсон,Гордон Браун,
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