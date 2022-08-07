Сербия должна признать Донецкую и Луганскую народные республики, а также другие новые республики, которые могут возникнуть на территории Украины. Такое мнение выразил в воскресенье корреспонденту ТАСС сербский политик и эксперт, основатель и бывший лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель, комментируя внесение в Верховную раду предложения о признании независимости самопровозглашенного Косова.

Политик заявил, что принятие такого решения Киевом не удивило бы его, но при этом высказал мнение, что "украинскому государству осталось существовать очень короткое время, поэтому такой акт [признания] не имел бы никакого значения".

"Сербская радикальная партия выступает за то, чтобы Сербия признала независимость Луганской и Донецкой народных республик, а также Южной Осетии и Абхазии. Мы будем стараться, чтобы наша страна признала и все другие новообразованные республики на территории сейчас уже бывшей Украины. Это можно сказать со всей серьезностью", - сказал Шешель.