«Он разжигает огонь на Украине». Экс-лидер Pink Floyd назвал Байдена военным преступником

Во время концертов Уотерса в рамках тура "This Is Not A Drill" ("Это не учения") на экранах показывают портреты людей, которых вокалист включил в список "военных преступников". Рядом с фото Байдена появляется надпись "Just getting started" ("Только начинает"). В свой перечень музыкант также добавил экс-президента США Дональда Трампа. Сооснователь Pink Floyd во время своих сольных концертов предупреждает фанатов, что, если они не выносят его рассуждений о политике, то могут "отправляться в бар".