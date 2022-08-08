«Он разжигает огонь на Украине». Экс-лидер Pink Floyd назвал Байдена военным преступником

Сооснователь и экс-вокалист Pink Floyd Роджер Уотерс обвинил президента США Джо Байдена в «разжигании огня» на Украине. Он также назвал американского лидера военным преступником. Дмитрий Медведев приветствовал критику Уотерса в адрес Байдена и добавил, что «есть еще адекватные люди на Западе», а украинский посол назвал музыканта «безвольным» и «заблудшим» человеком, посоветовав ему переехать в Россию.

Фото: Reuters Reuters

Один из основателей и бывший вокалист британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил в интервью телеканалу CNN, что президент США Джо Байден "разжег огонь" на Украине, а также назвал его "военным преступником".

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Во время концертов Уотерса в рамках тура "This Is Not A Drill" ("Это не учения") на экранах показывают портреты людей, которых вокалист включил в список "военных преступников". Рядом с фото Байдена появляется надпись "Just getting started" ("Только начинает"). В свой перечень музыкант также добавил экс-президента США Дональда Трампа. Сооснователь Pink Floyd во время своих сольных концертов предупреждает фанатов, что, если они не выносят его рассуждений о политике, то могут "отправляться в бар".

Журналист CNN спросил музыканта, почему среди фотографий "военных преступников" есть фотография президента США.

"Президент Байден? Во-первых, он подливает масло в огонь [конфликта] на Украине, это серьезное преступление. Почему США не призовут президента [Украины Владимира] Зеленского сесть за стол переговоров, чтобы положить конец этой чудовищной войне?" — заявил Уотерс.

На замечание телеведущего, что Уотерс винит в военных действиях не ту сторону, музыкант ответил, что действия Москвы стали ответом на продвижение НАТО к российским границам.

Экс-вокалист Pink Floyd также предложил журналисту подумать, что "сделали бы Соединенные Штаты, если бы китайцы разместили ядерные ракеты в Мексике или Канаде".

9 марта Уотерс назвал спецоперации России на Украине "преступной ошибкой" и "поступком гангстера". Тогда музыкант призывал немедленно остановить военные действия. При этом он выразил сожаление, что страны Запада усугубляют конфликт, поставляя оружие Украине, вместо того, чтобы заниматься дипломатией.

Как отреагировали в России и на Украине

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев приветствовал слова критики Уотерса в адрес Байдена.

"Есть еще адекватные люди и на Западе. Pink Floyd forever!" — написал Медведев на своей странице во "ВКонтакте".

Он также повторил, что "военная операция России на Украине – это наш ответ на расширение НАТО" и сопроводил пост музыкальной композицией "Wish You Were Here".

В свою очередь, посол Украины в Австрии Александр Щерба осудил высказывания британского музыканта.

"Почему ты не переедешь уже в Россию, безвольный, бессердечный, беспощадный, заблудший человек?" - заявил дипломат.

Отношение Pink Floyd к конфликту