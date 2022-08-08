«Он разжигает огонь на Украине». Экс-лидер Pink Floyd назвал Байдена военным преступником

Сооснователь и экс-вокалист Pink Floyd Роджер Уотерс обвинил президента США Джо Байдена в «разжигании огня» на Украине. Он также назвал американского лидера военным преступником. Дмитрий Медведев приветствовал критику Уотерса в адрес Байдена и добавил, что «есть еще адекватные люди на Западе», а украинский посол назвал музыканта «безвольным» и «заблудшим» человеком, посоветовав ему переехать в Россию.
Один из основателей и бывший вокалист британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил в интервью телеканалу CNN, что президент США Джо Байден "разжег огонь" на Украине, а также назвал его "военным преступником".
Во время концертов Уотерса в рамках тура "This Is Not A Drill" ("Это не учения") на экранах показывают портреты людей, которых вокалист включил в список "военных преступников". Рядом с фото Байдена появляется надпись "Just getting started" ("Только начинает"). В свой перечень музыкант также добавил экс-президента США Дональда Трампа. Сооснователь Pink Floyd во время своих сольных концертов предупреждает фанатов, что, если они не выносят его рассуждений о политике, то могут "отправляться в бар".
Журналист CNN спросил музыканта, почему среди фотографий "военных преступников" есть фотография президента США.
"Президент Байден? Во-первых, он подливает масло в огонь [конфликта] на Украине, это серьезное преступление. Почему США не призовут президента [Украины Владимира] Зеленского сесть за стол переговоров, чтобы положить конец этой чудовищной войне?" — заявил Уотерс.
На замечание телеведущего, что Уотерс винит в военных действиях не ту сторону, музыкант ответил, что действия Москвы стали ответом на продвижение НАТО к российским границам.
Экс-вокалист Pink Floyd также предложил журналисту подумать, что "сделали бы Соединенные Штаты, если бы китайцы разместили ядерные ракеты в Мексике или Канаде".
9 марта Уотерс назвал спецоперации России на Украине "преступной ошибкой" и "поступком гангстера". Тогда музыкант призывал немедленно остановить военные действия. При этом он выразил сожаление, что страны Запада усугубляют конфликт, поставляя оружие Украине, вместо того, чтобы заниматься дипломатией.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев приветствовал слова критики Уотерса в адрес Байдена.
"Есть еще адекватные люди и на Западе. Pink Floyd forever!" — написал Медведев на своей странице во "ВКонтакте".
Он также повторил, что "военная операция России на Украине – это наш ответ на расширение НАТО" и сопроводил пост музыкальной композицией "Wish You Were Here".
В свою очередь, посол Украины в Австрии Александр Щерба осудил высказывания британского музыканта.
"Почему ты не переедешь уже в Россию, безвольный, бессердечный, беспощадный, заблудший человек?" - заявил дипломат.
В апреле группа Pink Floyd выпустила новую песню под названием Hey Hey, Rise Up! в поддержку украинских военных. Это первая новая композиция группы за последние 28 лет. В ее основу лег мотив украинской народной песни "Ой у лузi червона калина" (Ой на лугу красная калина), которую исполнил вокалист группы "БумБокс" Андрей Хлывнюк. В середине марта Pink Floyd заявила о намерении удалить все свои песни со стриминговых сервисов в России и Белоруссии. Гитарист группы Дэвид Гилмор отмечал, что его невестка — украинка, а внуки хотят посетить эту страну.