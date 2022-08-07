Трамп назвал Пелоси сумасшедшей из-за поездки на Тайвань

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что депутат Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси своим визитом на Тайвань дала Китаю повод развязать военный конфликт. По его словам, она «посеяла хаос», ее действия обернутся печальными последствиями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию его речи, опубликованную на сайте RSBN.

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Трамп задался вопросом, что «сумасшедшая» Нэнси Пелоси делала на Тайване. Он выразил уверенность, что ее поступок дал Китаю то, чего он так долго хотел.

«Китай мечтал о таком. Она подарила им предлог, которого они ждали», — подчеркнул Трамп.

Он добавил, что в годы его президентства ничего подобного бы не произошло.

Нэнси Пелоси в последние месяцы президентского срока Дональда Трампа активно выступала против его лидерства. После захвата Капитолия сторонниками Трампа 6 января она потребовала от него немедленного снятия полномочий.

Ранее сообщалось, что Нэнси Пелоси нанесла визит в Тайбэй. Председатель КНР Си Цзиньпин обратился в администрацию США по этому поводу и предупредил их, что они «играют с огнем». В ответ Белый дом заверил, что все еще следует политике «одного Китая» и возложил ответственность за визит Пелоси на ее плечи.