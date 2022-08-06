США заявили готовности на экстраординарные меры для освобождения Грайнер

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США готовы пойти на «экстраординарные» меры для освобождения баскетболистки Бриттни Грайнер, которая находится под стражей в России. Ее слова приводит РИА Новости.

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Она добавила, что властям России было сделано предложение, и администрация США настроена на продолжение межправительственного обсуждения проблемы заключенных. «Что касается Бриттни Грайнер, мы намерены принять экстраординарные меры... чтобы она вернулась домой», — подчеркнула Жан-Пьер, отметив, что Вашингтон положил на стол «существенное предложение».

Как считает Вашингтон, сделка приведет к возвращению на родину Грайнер, которую приговорили к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков, и еще одного американца Пола Уилана, отбывающего 16-летний срок за шпионаж. При этом американские власти не уточнили, что Москва получит взамен.