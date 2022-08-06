Армия Израиля наносит удары по Газе

Об этом сообщают в пресс-службе военного ведомства. Удары наносятся в рамках операции «Рассвет».

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В настоящее время армия обороны Израиля наносит удары по целям в секторе Газа», — говорится в сообщении.Над Израилем также слышны взрывы. очевидцы публикуют видеозаписи запущенных с территории сектора Газа ракет, израильская армия задействовала систему ПРО «Железный купол».