Армия Израиля наносит удары по Газе

Об этом сообщают в пресс-службе военного ведомства. Удары наносятся в рамках операции «Рассвет».
В настоящее время армия обороны Израиля наносит удары по целям в секторе Газа», — говорится в сообщении.Над Израилем также слышны взрывы. очевидцы публикуют видеозаписи запущенных с территории сектора Газа ракет, израильская армия задействовала систему ПРО «Железный купол».
Накануне Израиль начал наносить удары по участникам радикальной группировки «Исламский джихад» (террористическая организация, запрещена в России) в секторе Газа в рамках операции, которая получила название «Рассвет». Глава Минобороны Израиля Бени Ганц подписал приказ о призыве из резерва до 25 тысяч военнослужащих для «оперативных целей».