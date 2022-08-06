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1 час назад

Армия Израиля наносит удары по Газе

Говорит Москваиещё 2

Об этом сообщают в пресс-службе военного ведомства. Удары наносятся в рамках операции «Рассвет».

Армия Израиля наносит удары по Газе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В настоящее время армия обороны Израиля наносит удары по целям в секторе Газа», — говорится в сообщении.Над Израилем также слышны взрывы. очевидцы публикуют видеозаписи запущенных с территории сектора Газа ракет, израильская армия задействовала систему ПРО «Железный купол».

Накануне Израиль начал наносить удары по участникам радикальной группировки «Исламский джихад» (террористическая организация, запрещена в России) в секторе Газа в рамках операции, которая получила название «Рассвет». Глава Минобороны Израиля Бени Ганц подписал приказ о призыве из резерва до 25 тысяч военнослужащих для «оперативных целей».

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