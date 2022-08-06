В США ужаснулись словам Пелоси о необходимости «копать яму» до Китая

Пользователи социальных сетей выступили категорически против инициативы главы Конгресса США Нэнси Пелоси, которую она выдвинула по итогам поездки на Тайвань. Они не пожелали «копать яму до Китая». Об этом пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что после возвращения из поездки Пелоси рассказала об итогах турне. На вопрос журналиста о том, как ее визит на Тайвань отразится на отношениях между Вашингтоном и Пекином, она ответила довольно оригинально. Политик рассказала историю из своего детства.

«Когда я была маленькой девочкой, на пляже мне сказали, что если вырыть яму достаточно глубоко, то можно добраться Китая — так что мы в Вашингтоне всегда чувствовали связь с Пекином», - пояснила она.

Видео с ее речью получило вирусное распространение в интернете. В комментариях под ним пользователи раскритиковали Пелоси за лицемерие и эгоизм. Они подчеркнули, что дипломатам даже с помощью «ямы» не удастся наладить нормальные отношения с КНР, если американские высокопоставленные чиновники будут посещать Тайвань.

Комментаторы подчеркнули, что поездка главы Конгресса привела к эскалации напряженности на планете в целом, нанесла сильный удар по региональной безопасности. Они пояснили, что самым популярным приложением на острове стало то, в котором расписано, как найти ближайшее к дому или офису бомбоубежище.