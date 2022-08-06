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32 минуты назад

Болгария ответила на сообщения о прекращении выдачи виз россиянам

Илья Родин

Болгария продолжает выдавать туристические визы гражданам РФ

Болгария ответила на сообщения о прекращении выдачи виз россиянам
Фото: ReutersReuters

Представитель посольства Болгарии в Москве заявил, что страна продолжает выдавать туристические визы российским гражданам. Он отметил, что несколько увеличились сроки оказания услуг. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в дипмиссии.

Источник уточнил, что находящееся при посольстве консульство продолжает работу. Выдача туристических виз осуществляется.

Собеседник агентства подчеркнул, что режим деятельности изменился «по техническим причинам», сроки обработки заявок выросли, но дипломаты выполняют свои обязанности.

Он пояснил, что выдача виз владельцам недвижимости также осуществляется, приостановка не планируется.

Напомним, 5 августа МИД России выслал из страны 14 сотрудников болгарского внешнеполитического ведомства. Это было предпринято в ответ на недружественные действия Софии, которая объявила персонами нон-грата 70 российских дипломатов.

В мире,МИД России,
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