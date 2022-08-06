Болгария ответила на сообщения о прекращении выдачи виз россиянам

Болгария продолжает выдавать туристические визы гражданам РФ

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Представитель посольства Болгарии в Москве заявил, что страна продолжает выдавать туристические визы российским гражданам. Он отметил, что несколько увеличились сроки оказания услуг. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в дипмиссии.

Источник уточнил, что находящееся при посольстве консульство продолжает работу. Выдача туристических виз осуществляется.

Собеседник агентства подчеркнул, что режим деятельности изменился «по техническим причинам», сроки обработки заявок выросли, но дипломаты выполняют свои обязанности.

Он пояснил, что выдача виз владельцам недвижимости также осуществляется, приостановка не планируется.