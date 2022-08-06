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6 минут назад

Трамп рассказал об унижениях США из-за политики Байдена

Елена Прошина

Экс-президент США Дональд Трамп рассказал на митинге в американском штате Висконсин, что непродуманная политика действующего главы государства Джо Байдена привела к унизительным для Штатов последствиям. Им приходится вести сложные переговоры с Венесуэлой и Саудовской Аравией. Об этом пишет телеканал Newsmax.

Трамп рассказал об унижениях США из-за политики Байдена
Фото: ReutersReuters

Видный политик подчеркнул, что действия Байдена всего за два года привели страну к тяжелейшему экономическому кризису. Утрачен статус энергетически независимой державы, жители превратились в «нацию неудачников».

Возмущение Трампа вызвало то, что США оказались в странной ситуации. С одной страны, в Штатах достаточно своих ресурсов, в том числе, и черного золота. С другой, властям приходится «выпрашивать» нефть у Королевства Саудовская Аравия, Венесуэлы и других государств.

Кроме того, бизнесмен возложил на Байдена ответственность за падение фондовых рынков и рекордные темпы инфляции.

Ранее Дональд Трамп впервые после окончания срока своего нахождения в Белом доме выступил в Вашингтоне. Он заявил, что страна практически «поставлена на колени».

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