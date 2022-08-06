Эстония засекретила демонтаж памятников СССР

Власти Эстонии в секретном режиме начали разрабатывать планы по демонтажу памятников СССР. Общественность обвинила их в трусости и боязни мести «со стороны Сталина или Путина». Однако эстонские чиновники говорят, что осторожность необходима: народ уже сжигает экскаваторы, отправленные на снос советских памятников.

Фото: ТАСС ТАСС

Об этом сообщает эстонское издание ERR.

В приказе госсекретаря сказано, что созданная «комиссия по монументам» призвана «организовать устранение из публичного пространства надгробий и памятников» с советской символикой.

В некоторых случаях допускается замена текстов на табличках «идеологически нейтральными».

В комиссию вошли представители различных министерств и ведомств. Однако их имена не разглашаются из опасения, что членов комиссии начнут преследовать разъяренные граждане.

При этом многие депутаты, представители общественности настаивают на максимальной прозрачности. По их словам, «засекречивание просто смехотворно» и говорит о том, что «кто-то боится мести со стороны Сталина или Путина». Желающим сохранить анонимность предложили «взять самоотвод».

У чиновников имеется контраргумент.

«Что касается засекреченности, то, если посмотреть, что случилось в Нарве, где сожгли экскаватор, который помогал демонтажу советской гаубицы, то становится ясно, что секретность здесь вполне обоснована», - заявила министр госуправления Рийна Солман.