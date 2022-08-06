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16 минут назад

Эрдоган предложил сделать Турцию площадкой для встречи Путина и Зеленского

Газета.Ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Турции стать площадкой для встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщает ТАСС.

Эрдоган сделал предложение Путину по встрече с Зеленским
Фото: ReutersReuters

Накануне Эрдоган провел переговоры с Путиным в Сочи, по итогам которых стороны приняли совместное заявление, договорившись о наращивании объемов двусторонней торговли на сбалансированной основе и достижении поставленных целей, наращивании взаимодействия России и Турции в промышленности, сельском хозяйстве, транспортной сфере и строительстве, а также условились о том, что поставки российского газа в Турцию будут частично оплачиваться в рублях.

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Президенты подчеркнули, что необходимо обеспечить выполнение Стамбульских соглашений, включая беспрепятственный экспорт российских удобрений и сырья для их производства, а также зерна.

ГазетаThe Washington Post ранее писала, что Путин сделал Эрдогану секретное предложение в ходе переговоров в Сочи. По данным издания, Москва предложила Анкаре позволить выкупить доли в турецких нефтеперерабатывающих заводах, нефтяных терминалах, а также резервуарах. Так, по данным издания, в Кремле надеются скрыть происхождение нефти и обойти эмбарго Европейского союза.

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