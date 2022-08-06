Эрдоган сделал предложение Путину по встрече с Зеленским

Накануне Эрдоган провел переговоры с Путиным в Сочи, по итогам которых стороны приняли совместное заявление, договорившись о наращивании объемов двусторонней торговли на сбалансированной основе и достижении поставленных целей, наращивании взаимодействия России и Турции в промышленности, сельском хозяйстве, транспортной сфере и строительстве, а также условились о том, что поставки российского газа в Турцию будут частично оплачиваться в рублях.