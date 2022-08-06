В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
32 минуты назад

Пресс-секретарь Байдена: мы сделали серьёзное предложение России, чтобы вернуть Грайнер

Чемпионат.com

Пресс-секретарь президента США Джо Байдена Карин Жан-Пьер заявила, что предпринимается всё возможное, чтобы добиться освобождения баскетболистки Бриттни Грайнер.

«Мы сделали серьёзное предложение, чтобы вернуть домой Бриттни Грайнер и Пола Уилана. И мы призываем Россию принять наше предложение. Я не могу говорить больше в публичном пространстве, но мы сделаем все необходимые шаги, чтобы вернуть своих граждан домой, как это было с Тревором Ридом», — приводит слова Жан-Пьер Newsweek.

Ранее сообщалось о переговорах по обмену Виктора Бута, отбывающего наказание в тюрьме США, на Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

США ответили на приговор Грайнер похищением россиянина

Баскетболистка Бриттни Грайнер была приговорена к девяти годам заключения в колонии общего режима.

В мире,Видео,Тревор Рид,Пол Уилан,Бриттни Грайнер,Виктор Бут,Джозеф Байден,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители