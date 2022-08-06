«Мы сделали серьёзное предложение, чтобы вернуть домой Бриттни Грайнер и Пола Уилана. И мы призываем Россию принять наше предложение. Я не могу говорить больше в публичном пространстве, но мы сделаем все необходимые шаги, чтобы вернуть своих граждан домой, как это было с Тревором Ридом», — приводит слова Жан-Пьер Newsweek.